Nordex legt Traumstart hin!

Nordex ist heute im Bullenmodus. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund drei Prozent aus. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund fünf Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 16,90 EUR. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 19,16 EUR, womit sich Nordex in Abwärtstrends befindet. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich.

