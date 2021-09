BioNTech: DAS ist der Grund für den Absturz! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.09.2021, 08:48 | | 47 0 28.09.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech-Aktionäre hatten zum Wochenauftakt nichts zu lachen. Denn für die Aktie ging es quasi im Sturzflug nach unten. Nach einem Rückgang auf 333 US-Dollar am vergangenen Freitag fiel BioNTech gestern sogar bis auf 307 US-Dollar zurück. Am Ende stand ein Minus von knapp acht Prozent in den Büchern. Damit fällt der Kurs auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli zurück! Haben die Börsen die Corona-Pandemie bereits abgehakt oder was ist da los? BioNTech bekam zuletzt einen Dämpfer von der US-Gesundheitsbehörde FDA. Denn diese hat keine Empfehlung für eine pauschale Auffrischungsimpfung ausgesprochen. Lediglich die über 65-jährigen und Risikogruppen sollten sich einen sogenannten Booster abholen. Das dürfte den Ambitionen BioNTechs ordentlich zugesetzt haben. Darüber hinaus dürften zahlreiche Anleger die aktuellen Kursniveaus noch immer zu Gewinnmitnahmen nutzen. Fazit: Sind das jetzt Kaufkurse? Oder sehen wir den Beginn langfristiger Abwärtstrends? Angesichts der hochspannenden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer