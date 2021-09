Relay Medical: In Deckung gehen ist angesagt! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.09.2021, 08:52 | | 17 0 28.09.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Für Relay Medical-Aktionäre kommt es heute knüppeldick. Der Kurs rauscht nämlich rund fünf Prozent in den Keller. Der Preis für ein Papier liegt damit jetzt nur noch bei 0,17 EUR. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Relay Medical der letzten drei Monate.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Die nächste wichtige Haltezone rückt nämlich immer näher. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund dreizehn Prozent entfernt. Bei 0,15 EUR liegt dieser markante Punkt. Es steht momentan also extrem viel auf dem Spiel. Investoren, die generell von Relay Medical überzeugt sind, bekommen damit die nächste Chance zum Kauf. Immerhin gibt es einen kräftigen Rabatt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

