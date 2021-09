CREDIT SUISSE stuft Inditex auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Simon Irwin

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Inditex anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Modekonzerns von 25 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Vor allem dank hoher Bruttomargen habe er seine Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr angehoben, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien angesichts des nur mäßigen Wachstumspotenzials überbewertet./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 04:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.