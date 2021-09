Die Börse befürchtete im Vorfeld der Bundestagswahl eine rot-rot-grüne Regierung. Daraus wurde nichts. Insofern startete der DAX gestern Morgen gut gelaunt in die aktuelle Handelswoche. Im frühen Handel lag der deutsche Leitindex zeitweise mit über 1 Prozent im Plus, ehe der Kursgewinn im Tagesverlauf aber bröckelte. Am Ende des gestrigen Handelstages stand noch ein Plus von 0,3 Prozent zu Buche. In die Erleichterung über das Wahlergebnis mischte sich somit auch etwas Unsicherheit – schließlich muss eine neue Bundesregierung erst gefunden werden.

Hängepartie?