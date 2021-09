AMP wird exklusiver Marketingpartner von Tilray für medizinische Cannabisprodukte der Marke Aphria in Deutschland

Erfurt und Berlin, den 28. September 2021 - AMP Alternative Medical Products Inc. (Frankfurt: C4TA, ISIN: CA0318961038) (CSE: XCX) („AMP“), ein pharmazeutischer Anbieter von medizinischen und therapeutischen CBD-haltigen Wellness-Cannabisprodukten für deutsche Apotheken, freut sich bekanntzugegeben, dass es zum alleinigen Marketingpartner für alle nach Deutschland importierten oder in Deutschland angebauten Produkte der Marke Aphria ernannt wurde. Aphria ist eine medizinische Cannabismarke von Tilray, Inc. (NASDAQ / TSX: TLRY / „Tilray“), einem weltweit agierenden Pionier in der Cannabisforschung, -kultivierung, -produktion und ‑distribution.