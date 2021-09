Die durch die drohende Insolvenz des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande ausgelösten Turbulenzen an den Aktienmärkten treffen auch die in Asien stark engagierten Banken HSBC und Standard Chartered. Schon zuvor litten die Aktien dieser Finanzinstitute unter abgekühlten Wachstumserwartungen, verschärfter (unberechenbarer) politischer Intervention in China und verschobenen (US-)Zinshoffnungen. Dies drückte das ...