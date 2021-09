Compleo auf Shortlist für European Small and Mid-Cap Awards 2021

Die Kategorie "Star of 2021" würdigt neu an der Börse gelistete Unternehmen aus, die sich durch herausragende unternehmerische Verantwortung und außergewöhnliche Leistungen in ihrem Sektor auszeichnen

Brüssel/Dortmund, 28. September 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG ("Compleo"), ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat es auf die Shortlist der 9. European Small and Mid-Cap Awards 2021 geschafft. Die Nominierung in der Kategorie "Star of 2021" erfolgte mit der Begründung, dass Compleo eine außergewöhnliche Leistung in seinem Sektor erbringt und sich in einer Vielzahl von Bereichen von der Masse abhebt. Seit dem Börsengang im Oktober 2020 ist die Aktie von Compleo um mehr als 100 % gestiegen.

Compleo fühlt sich geehrt in dieser Kategorie berücksichtigt zu werden, die vor allem das Wachstumspotenzial des Unternehmens nach dem Börsengang würdigt.

Die Awards wurden 2013 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen und würdigen einige der kleineren börsennotierten Unternehmen Europas in vier verschiedenen Kategorien. Mitorganisatoren sind EuropeanIssuers, der Verband der europäischen börsennotierten Unternehmen Europas, sowie die Federation of European Securities Exchanges (FESE), die Vereinigung Europäischer Börsen.

Compleo, das an der Deutschen Börse notiert ist, wurde aus rund 27 Nominierungen aus 17 Ländern, die an verschiedenen europäischen Börsen notiert sind, in die engere Wahl gezogen.

Der Gewinner wird von einer unabhängigen, hochrangigen Jury bestimmt. Sie wird von der Europäischen Kommission moderiert und setzt sich aus Vertretern aus den Bereichen Wissenschaft, Asset Management, Brokerage und Medien zusammen. Die Preisverleihung findet am 16. November im Rahmen der KMU-Versammlung der Europäischen Kommission in Portorož, Slowenien, statt.

"Die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen und die Finanzierung durch Eigenkapital ist eine wesentliche Voraussetzung für die Ankurbelung der europäischen Wirtschaft", kommentiert Florence Bindelle, Generalsekretärin von EuropeanIssuers. "Die europäischen Kapitalmärkte sind für Unternehmen da, um ihnen zu helfen, zu wachsen und den Sprung an die Börse zu wagen. Compleo hat seit seinem Börsengang an Stärke gewonnen und birgt großes Potenzial für die kommenden Jahre. Wir gratulieren Compleo zur Aufnahme in die Auswahlliste."