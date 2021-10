Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Hapag-Lloyd steigt beim JadeWeserPort ein Die Reederei Hapag-Lloyd hat eine Minderheitsbeteiligung am JadeWeserPort erworben, dem Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven an der Nordsee: Das Hamburger Unternehmen kauft 30 Prozent der Anteile an der EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven GmbH & …