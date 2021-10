Bitcoin und Gold – hier handeln Sie…

Spannende Entwicklung an den Aktien- und Kryptomärkten. Während der DAX auf fast 15.000 Punkte fällt, geht es auch für den Bitcoin im Tief unter 40.000 Dollar. Der nächste Anlauf auf einen neuen Rekord ist damit vorerst beendet. Die große Frage lautet damit weiterhin, ob der Bitcoin eine Alternative zu den traditionellen Anlageklassen darstellt. Als “Risikoschutz” hat sich der Bitcoin in diesem Jahr nicht bewährt. Der Knackpunkt könnte die FED-Sitzung in dieser Woche sein. Kündigt die FED eine Reduktion der Anleihenkäufe an, könnte dies auch dem Bitcoin schaden. Denn das billige Geld fließt seit Jahren auch zunehmend in spekulative Assets und damit auch in den Bitcoin. Auf unserer eToro, der Krypto-Testsieger in unserem Test bei Feingold Research.

Natürlich gibt es auch den Weg über Derivate in die Welt der Kryptos. Vontobel ist seit Jahren Vorreiter in diesem Bereich und bietet ein breites Angebot auf Bitcoin und Ether an.

Anders sieht die Lage bei Gold aus. Das Edelmetall sollte eigentlich als Inflationsschutz profitieren. Die Inflationsrate ist in allen Industrienationen auf Mehrjahreshochs geklettert. Derzeit ist bei Gold allerdings etwas der Wurm drin. Mittelfristig sehen wir für Gold allerdings gute Aussichten und empfehlen eine Beimischung im Depot. Bei Ophirum könnt ihr Gold physisch sicher und transparent erwerben und auch ein Gold-Depot anlegen.