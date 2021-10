Das lässt sich gut an! Auf Anhieb findet Pampa Metals Spuren eines Kupferporphyrs.

Das Unternehmen hat zwei Projekte aus seinem umfangreichen Portfolio in Chile gebohrt: Cerro Buenos Aires (CBA) und Redondo Veronica (RV). Sieben RC-Bohrlöcher mit insgesamt 1.956 m wurden in diesem Sommer auf dem 6.600-Hektar-Projekt Redondo Veronica ("RV") im Norden Chiles gebohrt. Die Bohrungen erfolgten in großen Abständen von mindestens einem Kilometer, um drei Zielgebiete innerhalb von RV zu testen. Die tiefste Bohrung liegt bei 385 m, die durchschnittliche Tiefe pro Bohrung beträgt 279 m (siehe Abbildung 3 aus NR).

Pampa hat erste Hinweise auf tiefe Porphyrsysteme in zwei der drei Ziele auf Rendondo Veronica entdeckt: bei Cerro Redondo North und bei Redondo Southwest. Die Untersuchungsergebnisse aus den oberen Teilen des Ziels Cerro Redondo North Ziels beinhalten Kupfer bis zu 0,16% Cu zusammen mit anomalen Arsenwerten, die auf die oberen Teile eines Porphyrsystems hinweisen. Das Ziel Redondo Southwest zeichnet sich durch mehrere tiefe geophysikalische Anomalien aus (einschließlich einer tiefen IP), wobei die Bohrungen bisher nur die oberen äußeren Ränder der Anomalie erreicht haben.



Abbildung 1: Pampa besitzt ein Portfolio aus acht Projekten entlang des Kupfergürtels in Chile.

Weitere tiefere Diamantbohrungen über diesen beiden Zielen werden erforderlich, um das Zentrum der geophysikalischen Ziele zu erproben, das auf eine Kupferporphyr-Quelle.

Fazit: Die sehr technisch geschriebene Pressemitteilung von Pampa umfasst 10 Seiten. Es werden sich vermutlich wenige Investoren die Mühe machen, die Details zu lesen. Bei oberflächlicher Lektüre bleibt allenfalls hängen, dass 0,16% Kupfer entdeckt worden sind. Das hört sich erst einmal nicht nach viel an. Aber es dürfte auch professionelle Leser geben, die den technischen Erfolg von Pampa zu würdigen wissen. Alle Bohrungen von Pampa waren „blind“, sprich es gibt an der Oberfläche keine Zeichen für eine Vererzung, weil dicke Schichten von Schotter die Mineralisierung überdecken. Genau darin liegt die Chance von Pampa: offenkundige Ziele rings um Superlagerstätten wie Escondida sind längst entdeckt worden. Wenn die Pampa Geologen mit ihrer Vermutung richtig liegen, könnte das Kupfer möglicherweise 700 bis 1000 m liegen. Zum Vergleich: Escondida baut derzeit in 900 m Tiefe ab (Tagebau), aber auch im Untergrund. Pampa hat angekündigt, in der nächsten Kampagne zu den "Eingeweiden" der Porphyr-Systeme vordringen.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte.

Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pampa Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Pampa Metals nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.