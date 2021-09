Feuer frei bei NanoRepro!

NanoRepro-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund neun Prozent auf der Anzeigetafel. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Kursverlauf von NanoRepro der letzten drei Monate.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund zehn Prozent. Dieses Hoch verläuft bei 10,90 EUR. Der Kursverlauf von NanoRepro verspricht also spannend zu werden.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. So bekommen Put-Käufer oder Leerverkäufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

