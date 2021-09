BioNTech-Kurs im freien Fall. Das steckt dahinter! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.09.2021, 12:48 | | 0 28.09.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech-Aktionäre dürften sich gestern verwundert die Augen gerieben haben. Denn abermals ist die Aktie massiv in die Knie gegangen. Schon am Freitag geriet der Kurs unter Druck und verlor an der Wall Street über fünf Prozent. Gestern ging es dann sogar über acht Prozent nach unten. Das bedeutete für BioNTech den größten Tagesverlust seit Wochen. Damit fiel BioNTech auf den niedrigsten Stand seit dem 27. Juli. Doch was steckt hinter den Verlusten? Die Abschläge haben vermutlich gleich mehrere Gründe. Zum einen befindet sich die Impfkampagne zumindest in den Industrienationen auf der Zielgeraden. So gehen auch die Chefs von Pfizer und Moderna davon aus, dass wir bereits innerhalb der nächsten zwölf Monate zum normalen Leben zurückkehren. Zum anderen hat sich die US-Gesundheitsbehörde gegen eine pauschale Auffrischungsimpfung ausgesprochen. Vermutlich war das für viele Anleger ein Zeichen, weitere Gewinne mitzunehmen. Fazit: Sind das jetzt Kaufkurse? Oder sehen wir den Beginn langfristiger Abwärtstrends? Angesichts der hochspannenden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

