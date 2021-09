Ausverkauf bei BioNTech!

BioNTech-Aktionäre waren heute echtes Bärenfutter. Die Aktie muss nämlich ordentlich Federn lassen und rauscht rund vier Prozent in die Tiefe. Mit diesem Abschlag valutiert der Titel jetzt nur noch bei 255,20 EUR. War das der Anfang vom Ende?

Mit diesem Abschlag hat sich die Technik nun massiv verschlechtert. Denn BioNTech hat damit unter eine weitere wichtige Unterstützung unterboten. So erreicht der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. Bisher lag das Tief bei 265,00 EUR und wurde am 265,00X erreicht. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Anleger, die immer auf eine günstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Immerhin bekommen Sie einen ordentlichen Nachlass. Wen das Geschäftsmodell ohnehin nicht überzeugt, der sollte vielleicht seinen Baisse-Einsatz verstärken.

