Datagroup Vorstand und Aufsichtsrat sortieren sich neu Bei der Datagroup SE stehen umfangreiche personelle Veränderungen an. So will sich Konzerngründer Max H.-H. Schaber zum Ende der Hauptversammlung 2022 aus dem Vorstand zurückziehen und von den Aktionären in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wählen …