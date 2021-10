About You hebt die Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Das Mode-Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen 1,725 Milliarden Euro und 1,775 Milliarden Euro nach zuvor 1,63 Milliarden Euro bis 1,75 Milliarden Euro. Allerdings lässt man die bereinigte operative Verlustprognose unverändert bei 70 Millionen Euro - man wolle den erhöhten Umsatz reinvestieren, so About You am Dienstag.Hintergrund der neuen Prognose ist ein ...