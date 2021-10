Im abgelaufenen Geschäftsjahr legt der Umsatz bei Schloss Wachenheim um 4,8 Prozent auf 354,6 Millionen Euro zu. Das EBIT steigt um fast 29 Prozent auf 24,4 Millionen Euro an. Diese Zahlen liegen über den Erwartungen der Analysten von First Berlin. Vor allem in Osteuropa und Frankreich hat Schloss Wachenheim im vierten Quartal gute Geschäfte gemacht. Es soll eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie geben, die Analysten rechneten mit ...