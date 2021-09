AIXTRON: Bringen Sie sich in Sicherheit! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.09.2021, 13:48 | | 0 28.09.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de AIXTRON-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund drei Prozent. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 22,06 EUR purzeln. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt – können die sich aus der Umklammerung lösen? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.

Mit diesem Rücksetzer hat sich das technische Bild klar verschlechtert. Da hier heute nun eine massive Haltezone unterkreuzt wurde. Immerhin rutscht der Kurs heute auf ein neues 4-Wochen-Tief. Bis zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 22,10 EUR. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor! Turnaround-Spezialisten könnten die Korrektur zum spekulativen Einstieg nutzen. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Die Bären unter Ihnen können sich dagegen genüsslich die Hände reiben.

