BioNTech: DAS passiert heute an der Wall Street! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.09.2021, 13:48 | | 0 28.09.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech war an der Wall Street gestern in aller Munde. So heftig fielen die Verluste für den bisherigen Überflieger aus. Nach Verlusten von über fünf Prozent am Freitag ging es für BioNTech gestern sogar acht Prozent in den Keller. Der Schlusskurs lag bei nur noch 307 US-Dollar und damit auf dem niedrigsten Niveau seit acht Wochen. An der Wall Street wird es heute also zunächst einmal darum gehen, die Talfahrt zu stoppen. Die jüngsten Kursverluste dürften wohl vor allem Gewinnmitnahmen geschuldet sein, schließlich ist BioNTech so etwas wie die “Aktie des Jahres 2021”. Da ist es kaum verwunderlich, wenn Anleger immer mal wieder den Bestand verringern und so Kasse machen. Auch die Größenordnung der Verluste ist für ein Start-up – und genau das ist BioNTech immer noch – kaum verwunderlich. Entscheidend für den weiteren Verlauf ist aus charttechnischer Sicht jetzt die 300-Dollar-Marke und darunter die Unterstützung im Bereich von 280 US-Dollar. Fazit: Sind das jetzt Kaufkurse? Oder sehen wir den Beginn langfristiger Abwärtstrends? Angesichts der hochspannenden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer