Die Zugewinne in diesem Jahr erreichten im Sommer eine äußerste starke Aufwärtsdynamik, hierbei konnte Microsoft auf ein Niveau von rund 305,00 US-Dollar und somit das mittelfristige Kursziel um das 161,8 % Fibonacci-Retracement erreichen. Dort wurde in den letzten Monaten ein Doppelhoch etabliert und brachte erste Abschläge zurück auf den EMA 50 hervor. Allerdings scheinen die Aktien noch keinen tragfähigen Boden gefunden zu haben, sodass noch weitere Abschläge folgen könnten. Dies wäre angesichts der Zugewinne allein in diesem Jahr durchaus zu vertreten ohne dass der langfristige Aufwärtstrend in Gefahr gerät.

Schaltmarke 138,2 % Fibo

Zwischen den Kursmarken von 288,75 und rund 300,00 US-Dollar bleibt die Microsoft-Aktie zunächst als neutral zu bewerten. Sollte allerdings die erstgenannte Marke bärisch gekreuzt werden, ließe dies Rückschlüsse auf Abschläge in den Bereich von zunächst 281,52 und darunter auf rund 275,00 US-Dollar zu. Um hiervon möglichst überdurchschnittlich zu profitieren, könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KE6G2D zum Einsatz kommen. Oberhalb von 300,90 US-Dollar wächst dagegen die Wahrscheinlichkeit eines Rücklaufs zurück an die Rekordstände von rund 305,00 US-Dollar merklich an.