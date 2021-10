Die Lufthansa meldet eine steigende Nachfrage für Flugreisen in die USA, nachdem diese ihre Reiserestriktionen zurücknehmen will. „In der vergangenen Woche wurden an einzelnen Tagen rund dreimal mehr Flüge über den Nordatlantik gebucht als in der Woche zuvor”, so das Unternehmen am Dienstag. Flugziele, die häufig gebucht werden, seien vor allem New York und Miami, so die Lufthansa.Dabei bevorzugen die Kunden wohl vor allem ...