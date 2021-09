Covestro mit beeindruckendem Start!

Covestro legt heute einen Traumstart hin. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund zwei Prozent aus. Damit stellt sich der Preis nun auf 58,34 EUR. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 59,78 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 55,99 EUR komplett grünes Licht. Covestro liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

