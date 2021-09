Wer Gazprom jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Anleger, die Gazprom im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund zwei Prozent nach vorne. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 8,46. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis dato bedeuteten 8,29 EUR diesen Hochpunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Da dieser Indikator bei 6,13 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

