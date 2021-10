In der Union rumort es: Wie das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ unter Berufung auf CDU/CSU-Kreise berichtet, soll es in der Parteienfamilie Bestrebungen geben, eine Jamaika-Koalition unter einem Unionskanzler voranzutreiben. Doch dieser Unionskanzler soll nicht Laschet sein: Stattdessen soll Söder gedrängt werden, das Zepter an sich zu reißen, und sich im Zweifel für die Wahl zum Bundeskanzler aufstellen

Der Beitrag Soll Söder jetzt durch die Hintertür Kanzler werden? Wenn Wahlparolen keine Rolle mehr spielen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Max Roland.