Elefantenhochzeit im Goldsektor. Ergibt der Zusammenschluss Sinn? Mit Kanadas Agnico Eagle Mines (NYSE AEM / WKN 860325) und der sowohl in Kanada als auch in Australien gelisteten Kirkland Lake Gold (NYSE KL / WKN A2DHRG) gehen zwei der führenden, mittelgroßen Goldproduzenten zusammen. Die Mega-Fusion wurde am heutigen Dienstag bekannt gegeben. Die Vereinbarung sieht vor, dass Kirkland Lake 0,7935 Agnico-Aktien pro eigener Aktie erhält. Nach der Fusion werden die Agnico Eagle-Aktionäre ca. 54% und die Kirkland Lake Gold-Aktionäre rund 46% des Unternehmens halten. Damit wird die Marktkapitalisierung des fusionierten Unternehmens bei rund 24 Mrd. Dollar angesetzt, erklärte Agnico in einer Pressemitteilung. Mit dem Zusammenschluss, so die Unternehmen, werden Aktivitäten in einer weltweit führend Goldregionen, dem Abitibi-Greenstone Belt, der durch den Nordosten Ontarios und den Nordwesen von Québec verläuft, konsolidiert. Der Deal, dem beide Board of Directors einstimmig zustimmten, soll im Dezember dieses oder im ersten Quartal kommenden Jahres abgeschlossen werden. Einigen Analysten zufolge könnte der Merger eine Premium-Bewertung für die Anleger zufolge haben. Andere Experten erhoffen sich, dass der Deal wieder mehr Interesse am Bergbausektor generiert, der angesichts des unterhalb von 1.800 USD pro Unze stagnierenden Goldpreises weniger Aufmerksamkeit erhält. Die Analysten der Credit Suisse sehen den Deal positiv und glauben, dass der Zusammenschluss strategisch Sinn ergibt.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.







