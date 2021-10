Golden Arrow startet mit Bohrungen auf zwei neuen Projekten voll durch

Die kommenden Wochen und Monate werden spannend. Gute Bohrergebnisse könnten diese schlafende Goldaktie zum Leben erwecken

Heute beschäftigen wir uns mit einer Goldaktie, um die es zuletzt eher ruhig war, obwohl man über eines der besten Allstar-Teams im Rohstoffsektor verfügt und gleich in 3 Ländern in Südamerika aktiv ist. Die zahlreichen Projekte gibt es on top fast gratis, da der Cashanteil in der Firma bei momentan rund 17,5 Mio. CAD (kanad. Dollar) liegt, und der Börsenwert bei nur 20 Mio. CAD. Riesige Cashposition + Bohrungen auf zwei Projekten soeben gestartet



Aktie: Golden Arrow Resources

ISIN: CA38080W1023

WKN: A2DSQD

Symbol Kanada: GRG (TSX-Venture)

Börsenwert bei Kurs 0,18 CAD (kanadische Dollar) / 0,12 EUR: 20,36 Mio. CAD

Cash und Investments: Ca. 17,5 Mio. CAD – keine Schulden



HIGHLIGHTS

• Bohrungen in Chile und Paraguay gestartet – Arbeiten auf zwei weiteren Projekten ebenfalls für dieses Jahr geplant

• Cash + Investments von rund 17,5 Mio. CAD



• Geführt von der Grosso Group: Pioniere in der Exploration in Argentinien



• Entdecker des Weltklasse Gualcamayo Projekt (Yamana Gold), sowie des Navidad Silberprojekts – das derzeit größte nicht in Produktion befindliche Silbervorkommen von Pan American Silver und der Chinchillas Mine, die vor kurzem von SSR Mining in Produktion gebracht wurde.



• Aktives Aktienrückkaufprogramm: Rund 10% aller Aktien werden von der Firma selbst zurück gekauft



• Halten 675.580 Aktien an SSR Mining: Gegenwert 12,6 Mio. CAD



• 6 Explorationsprojekte (Gold, Silber, teilweise Kupfer) in Argentinien, Chile und Paraguay mit Fokus auf Gold



Bevor wir die drei Hauptprojekte näher ansehen, werfen wir erstmal einen Blick drauf wie Golden Arrow überhaupt zu dieser riesigen Cashposition von derzeit fast 18 Mio. CAD (kanad. Dollar) kam.



Das Chinchillas Projekt: Discovery, Produktion, Verkauf

Quelle: Golden Arrow



Als das Chinchillas Projekt im Jahr 2012 von Golden Arrow entdeckt wurde, war schnell klar, dass es sich hier um ein werthaltiges Weltklasse Projekt handelt. Nach nur 6 Jahren war das Projekt zusammen mit dem Partner Silver Standard (heute SSR Mining) in Produktion und wurde dann schließlich im September 2019 verkauft. GRG (Golden Arrow) erhielt dafür 3 Mio. CAD in Cash + 1,245 Mio. Aktien von SSR Mining (TSX: SSRM).



Rund die Hälfte aller SSR-Aktien hat Golden Arrow inzwischen verkauft und hält momentan noch 675.580 Aktien an SSR Mining: Gegenwert 12,6 Mio. CAD

Mit der aktuell sehr komfortablen Cashposition von rund 17,5 Mio. CAD kann sich das Management von Golden Arrow nun wieder auf das konzentrieren was man am besten kann. Frühe Explorationsprojekte identifizieren, Ressourcen nachweisen und rentabel veräußern.



0,15 CAD je Aktie in Cash



Das skurrile an der Geschichte ist, dass die Aktie fast auf Cashwert notiert. D.h. die zahlreichen Projekte gibt es fast geschenkt.



Bei 116 Mio. ausstehenden Aktien ergibt sich eine Cashposition von 0,15 CAD je Aktie. Beim aktuellen Kurs von 0,175 CAD sind die Projekte natürlich ein Schnäppchen.



Für die erworbenen Projekte werden über die nächsten 7 Jahre maximal 6,2 Mio. CAD an Kosten für den vollständigen Erwerb fällig. Weitere 2,6 Mio. CAD wenn das Projekt in Paraguay in Produktion geht.



Schauen wir uns nun die drei Projekte von Golden Arrow – die es momentan fast geschenkt gibt – näher an.



DIE PROJEKTE





FLECHA DE ORO Goldprojekt in Argentinien



Die Liegenschaft (rund 140 qkm) umfasst insgesamt drei Projekte. La Esperanza (9.968 Hektar), Puzzle (1.952 Hektar) und Maquinchao (2.000 Hektar). Alle drei bieten einfachen Zugang mittels befestigten Straßen und liegen unter eine Höhe von 1.000m was es ermöglicht ganzjährig Bohrungen starten zu können.

Quelle: Golden Arrow



Zu den bisherigen Highlights in Bodenproben zählen:

• 24 g/t Gold über 2m

• 18 g/t Gld über 0,7m inkl. sichtbaren Gold

• 13,09 g/t Gold über 5m

• 4,16 g/t Gold über 2m



TIERRA DORADA Projekt, Paraquay + + + Bohrungen im Gange + + +



Tierra Dorada besteht aus zwei separaten Grundstücken die rund 6 km voneinander entfernt sind. In Summe erstreckt sich diese Liegenschaft über rund 64.000 Hektar.

Hier gab man erst brandaktuell gestern am 28.09. bekannt, dass man ein 2.000m Bohrpgrogramm aufgelegt hat.



Das Programm besteht in erster Linie aus Anschlussbohrungen zur besseren Abgrenzung des hochgradigen Zielgebiets Alvaro sowie mehreren ersten Bohrlöchern zur erstmaligen Erprobung des Zielgebiets Itayuru, das sich ungefähr zehn Kilometer südwestlich von Alvaro befindet.



Quelle: Golden Arrow



Im Zuge der ersten Bohrkampagne bei Alvaro wurde eine hochgradige Goldmineralisierung in Oberflächennähe durchteuft (siehe Pressemeldung vom 19. Januar 2021):



• 143,5 g/t Gold auf 0,5 m, innerhalb eines Abschnitts von 6 m mit im Schnitt 14,5 g/t Gold in 3-9 m Tiefe und

• 11,8 g/t Gold auf 3,16 m, innerhalb eines Abschnitts von 7,75 m mit im Schnitt 6,1 g/t Gold in 1,70-9,35 m Tiefe

„Wir freuen uns sehr, dass dieses zweite, vollständig finanzierte Bohrprogramm zeitgleich mit unseren Bohrungen im Kupferprojekt Rosales in Chile im Gange ist. Unsere Neuauswertung der geophysikalischen Daten hat ein komplexes strukturelles Milieu unterhalb der weitläufigen Deckschicht bei Alvaro abgegrenzt, sodass wir nun fortschrittlichere Bohruntersuchungen durchführen können. Nachdem unser Oberflächenprogramm bemerkenswerte Goldwerte im Bereich von mehr als ein Gramm pro Tonnen in Flusssedimenten geliefert hatte, haben wir Itayuru als zweites Bohrziel innerhalb unseres bezirksgroßen Projekts priorisiert“,

erklärt Brian McEwen, VP Exploration and Development von Golden Arrow.



Das aktuelle Bohrprogramm wird voraussichtlich das gesamte vierte Quartal des Jahres andauern.



Bei historischen Bohrungen konnten folgende Ergebnisse erzielt werden:

• 6,1 m mit 1,12 g/t Gold ab 12,2 m Tiefe

• 3,05 m mit 2,87 g/t Gold ab 19,8 m Tiefe

• 4,57 m mit 1,72 g/t Gold ab 9,2 m Tiefe;

• 3,05 m mit 1,35g/t Gold, ab 27,5 m Tiefe.



ROSALES KUPFERPROJEKT, Chile + + + Bohrungen im Gange + + +



Das Projekt hat einige hochwertige Kupfertargets nahe der Oberfläche, und es besteht das Potential eines größeren Vorkommens in der Tiefe. Rund um die 1.450 Hektar große Liegenschaft sind nach Unternehmensangaben Infrastruktur wie Strom und Straßen vorhanden.



Hier hat man per News vom 23.09. den Start der Bohrungen über 3.000m bekannt gegeben.

„Wir verfügen über mehrere Ziele in Oberflächennähe und in der Tiefe, die Anzeichen für hochgradig mineralisierte, schichtgebundene Kupferlagerstätten bzw. Kupferlagerstätten vom Manto-Typ aufweisen. Wir freuen uns daher, dass die Bohrungen nun im Gange sind, um diese Interpretation zu testen“,

erklärt Brian McEwen, VP Exploration and Development von Golden Arrow.



Die erste Bohrphase umfasst vier Bohrlöcher mit etwa 1.400 Meter Gesamtlänge, um die oberen und unteren Leiter zu erproben und die geophysikalische Interpretation zu bestätigen. Im Anschluss werden 1.600 Bohrmeter niedergebracht, um die Ausmaße der Anomalien und andere Ziele zu untersuchen. Das Programm wird voraussichtlich bis in das vierte Quartal dieses Jahres andauern.



Quelle: Golden Arrow



Die Atacama Region in Chile brachte bereits viele bekannte und große Basismetall-Projekte und Minen hervor. Ganz bekannt ist beispielsweise das Cerro Casala oder Caspiche Projekt des ehemaligen stockreport.de Musterdepotwertes Exeter Resources die von Goldcorp übernommen wurden.



Die Highlights auf Rosales sind Kupfergehalte von bis zu 5,74% bei Bodenproben. Das Projekt liegt außerdem auf demselben geologischen Trend wie eine Untertage-Kupfermine, in deren Nähe Gehalte von 4,37% Kupfer gemeldet werden konnten.



Zusätzlich gibt es noch zwei Projekte die das Unternehmen gerne verkaufen oder optionieren möchte. Das Mogote Kupfer-Gold Projekt und das Potrerillos Gold-Silber Projekt 8 km östlich von Barrick’s Veladero Gold/Silbermine, beide in Argentinien.



Quelle: Golden Arrow

FAZIT:



Die sehr hohe Cashposition, und die umfangreichen Arbeiten auf diversen Projekten, sowie die laufenden Bohrungen auf gleich zwei Projekten könnten bei der Aktie von Golden Arrow bald dafür sorgen, dass diese aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Zwischen 0,17 und 0,18 CAD kann man hier einsteigen. Das entspricht 0,11 bis 0,125 EUR.



Wenn man sich am Chart ansieht, dann erkennt man deutlich wohin die Reise gehen kann.

Quelle: stockwatch.com



Weitere Informationen zu Golden Arrow Resources inkl. einer umfangreichen Firmenpräsentation erhalten Sie auf der Website des Unternehmens www.goldenarrowresources.com/



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de



