Aktien New York Schwach - Höhere Anleiherenditen belasten vor allem Tech-Werte Der US-Aktienmarkt ist mit deutlichen Verlusten in den Handel am Dienstag gestartet. Börsianer verwiesen zur Begründung auf die weiter steigenden Anleiherenditen in den USA, die insbesondere die zinssensiblen Technologie-Werte belasten. Negative …