BioNTech: Raus, raus, raus!

BioNTech-Anleger werden heute den Bären zum Fraß vorgeworfen. Schließlich rutscht die Aktie um rund vier Prozent in die Tiefe. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 255,20 EUR purzeln. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Die Ausgangslage hat sich durch diesen Rücksetzer verschlechtert. Da nun eine entscheidende Haltezone unterboten wird. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bis zuletzt bedeuteten 265,00 EUR dieses Tief. Vor uns liegen also ein paar äußerst spannende Tage.

Spekulative Anleger überlegen möglicherweise zuzugreifen. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kräftige Gewinne.

