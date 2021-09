NanoRepro: Jetzt noch einsteigen?

Bei NanoRepro geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund neun Prozent. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund zehn Prozent. Bei 10,90 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Denn demnach sind für NanoRepro Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 8,82 EUR eingependelt hat. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

