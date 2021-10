Anleger erleben derzeit ein Déjà-vu, an der Börse wiederholt sich jetzt die Geschichte vom Jahresanfang.

Erneut bringen steigende Renditen am Anleihemarkt vor allem Wachstums- und Technologieaktien unter Druck. Gefragt sind dagegen Substanzaktien unter anderem aus der Energie- und Finanzbranche, wenngleich sich auch sie im Handelsverlauf dem Abwärtssog nicht entziehen konnten. Das Ergebnis ist eine Talfahrt des Deutschen Aktienindex in Richtung der Tiefkurse von vor einer Woche knapp über 15.000 Punkten.



Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist allein in dieser Woche von 1,31 auf 1,53 Prozent gestiegen. Aber auch die Renditen von Bundesanleihen ziehen an. Ein Trend, der einsetzte, nachdem die US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche deutlich gemacht hat, dass sie die Anleihekäufe pro Monat reduzieren wird. Wenn weniger Geld in den Anleihemarkt fließt, fallen die Anleihekurse und die Renditen steigen.



Höhere Zinsen aber machen zukünftige Gewinne der Unternehmen weniger wertvoll. Diese Dynamik ist besonders schmerzhaft für wachstumsstarke Technologiewerte. Bankaktien rücken zwar vor diesem Hintergrund in die Gunst der Anleger. Commerzbank und Deutsche Bank zählten allerdings nur bis zum Mittag zu den wenigen Gewinnern auf dem Frankfurter Börsenparkett, dann wurden auch sie mit ins Minus gerissen. Wenn die Renditen langfristiger Anleihen schneller steigen als die kurzfristigen Zinssätze, steigen die Zinsmargen der Banken für Kredite und damit ihre Rentabilität.