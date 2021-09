Was ist bloß bei PLUG POWER los?

Den heutigen Tag dürften PLUG POWER-Aktionäre so schnell nicht vergessen. Die Aktie büßt nämlich rund fünf Prozent ein. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 23,25 EUR. Ist das nur ein kurzzeitiger Rücksetzer oder eine Abwärtstrendwende?

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

Zwar müssen die Anleger heute mächtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund fünf für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Bisher liegt dieser Bestwert bei 24,38 EUR. Es geht jetzt also die Trendentscheidung für die nächsten Wochen.

Turnaround-Jäger könnten den Tag nun zum Einstieg nutzen. Denn die Aktien werden heute mit einem stattlichen Rabatt gehandelt. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, freut sich heute über weitere Gewinne.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder.