Nach dem markanten Verlaufshoch bei 900,40 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres schlug die Tesla-Aktie nach einer äußerst steilen Kursrallye in die Gegenrichtung ein und fiel in den Unterstützungsbereich gelegen um 550,00 US-Dollar zurück. Nach einem Doppeltief in diesem Bereich kam es gegen Mitte Mai wieder zu einem Trendwechsel und erlaubte es in den favorisierten Kurszielbereich von 780,79 US-Dollar zuzulegen. Dort angekommen konsolidiert das Papier seit wenigen Stunden seitwärts aus. Das muss allerdings noch nicht das Ende der Rallye bedeuten, oberhalb von 800,00 US-Dollar ergeben sich wieder neuerliche Handelsansätze.

Gewinne sichern!

Bestehende Long-Positionen sollten nun enger abgesichert werden, denkbar wäre ein Kursniveau um 750,00 US-Dollar. Allerdings scheint die Rallye noch nicht an ihre Grenzen gestoßen zu sein, was die Auswertung bis zum heutigen Tag offenbart. Weiterhin wird ein mittelfristiger Anstieg an die Jahreshochs bei 900,40 US-Dollar favorisiert, wovon beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat des WKN MA8VLC überproportional profitiert werden kann. Erst bei einem Kurssturz mindestens unter 700,00 US-Dollar dürfte die Tesla-Aktie spürbar unter Druck geraten, Abschläge auf 648,84 US-Dollar und darunter in den Bereich von 629,50 US-Dollar blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.