BioNTech: Jetzt wird es echt dramatisch!

Foto: www.anlegerverlag.de

Bei BioNTech gibt es derzeit kein Halten mehr. Die Aktie befindet sich seit Freitag nahezu im freien Fall. Es wird beinahe alles an Aktien auf den Markt geworfen, was geht. Zum Ausklang der Vorwoche ging BioNTech schon mit einem Minus von über fünf Prozent aus dem Handel. Gestern ging es an der Wall Street dann sogar rund acht Prozent in den Keller und auch heute tendiert der Kurs deutlich schwächer. Derzeit steht ein Minus von zehn Dollar bzw. 3,5 Prozent auf der Kurstafel. Doch was steckt dahinter?

Es ist davon auszugehen, dass viele Anleger mit einem baldigen Ende der Pandemie rechnen und damit auch der Absatzmarkt von BioNTech deutlich kleiner wird. Passend dazu haben sowohl der Pfizer-Chef als auch Moderna-CEO geäußert, dass wir in den nächsten zwölf Monaten wohl zum normalen Leben zurückkehren werden. Gleichzeitig liegen die allermeisten Anleger mit BioNTech immer noch im Gewinn und dürfte diese jetzt sichern wollen.

