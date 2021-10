Disruptive Technologien: Viel Rummel um ARK-ETF

Ist der ARK Innovation ETF in Deutschland handelbar?

Aktiver Fonds im ETF-Mantel: Der ARK Innovation ETF konnte in den vergangenen Jahren spektakulär zulegen. Nach zuletzt nachlassender Performance gerät der Fonds zunehmend unter Druck.

Um allen Spekulationen rund um die Handelbarkeit vorab den Raum zu nehmen: Der ARK Innovation ETF und sämtliche andere Produkte von ARK Invest sind in Deutschland aktuell nicht handelbar. Der Grund: Diese Produkte entsprechen nicht den in der EU vorgeschriebenen UCITS-Richtlinien und sind in Deutschland von der BaFin nicht zugelassen. Die ARK-Fonds verfügen nämlich nicht über die unter UCITS-Richtlinie vorgeschriebenen Informationen für Anleger. Dazu zählen beispielsweise vereinfachte Verkaufsprospekte (KIID/WAI) oder Halbjahres- und Jahresberichte. Zudem sind Anleger hinsichtlich ihres angelegten Vermögens nicht abgesichert. Derzeit ist der Erwerb nur über US-amerikanische Broker möglich. Achtung: Bei diesen nicht in Deutschland zugelassenen Fondsprodukten besteht das Risiko einer Doppelbesteuerung auf Fondsebene sowie auf Anlegerebene.