JinkoSolar: Anschnallen angesagt!

JinkoSolar-Anleger werden heute den Bären zum Fraß vorgeworfen. Schließlich geht die Aktie rund vier Prozent in den Keller. Ein Anteilsschein ist damit nur 42,09 USD wert. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche JinkoSolar-Analyse einfach hier klicken.

Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. JinkoSolar marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Schließlich genügt ein weiterer Rutsch von rund zwei Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Bei 41,39 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Anleger-Tipp: Diese Aktien explodieren nach der Bundestagswahl! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern!

Der viel beachtete Mittelwert der vergangenen 200 Handelstage beträgt 44,37 USD. Nach allgemeiner Auffassung gelten für JinkoSolar damit Abwärtstrends. Die mittelfristige Börsenampel steht momentan auf rot, weil die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 47,17 USD notiert.

Fazit: Wie es bei JinkoSolar weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.