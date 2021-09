dynaCERT im freien Fall!

dynaCERT-Aktionäre müssen heute kräftig bluten. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Minux von rund sieben Prozent auf. Der Preis für einen Anteilsschein beläuft sich damit nur noch auf 0,15 EUR. Droht damit nun der endgültige Absturz?

Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Da dynaCERT immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund sechs Prozent entfernt. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 0,14 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 0,27 EUR verläuft. Das große Bild wird also von Abwärtstrends dominiert. Im kürzeren Zeitfenster sind Trends negativ, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert.

