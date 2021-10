Die bereits seit Monaten währende Korrektur geht nach dem Verlust der Zone um 130 Punkte in die nächste Runde.

Die bereits seit Monaten währende Korrektur geht nach dem Verlust der Zone um 130 Punkte in die nächste Runde. Der Würgergriff will sich einfach (noch) nicht lösen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index hieß es unter anderem „[…] Die Bedeutung der Zone um 131 / 130 Punkte haben wir bereits herausgestellt. Knapp darunter befindet sich bei 125 Punkten das letzte Verlaufstief. Ein Rutsch unter die 125 Punkte wäre ein weiterer Rückschlag und würde die Zone um 110 Punkte als nächstes potentielles Bewegungsziel aktivieren. Dem Philadelphia Gold/Silver Index fehlt es nach wie vor an Unterstützung seitens der Gold- und Silberpreisentwicklung. […] Kurzum. Dem Philadelphia Gold/Silver Index stehen spannende Handelstage ins Haus. Insbesondere dürfte es in der kommenden Handelswoche spannend werden. Aus charttechnischer Sicht bleibt es zunächst dabei. Der Philadelphia Gold/Silver Index muss über die 145 Punkte und darf nicht unter die 125 Punkte!“



Die September-Sitzung des FOMC der US-Notenbank brachte nicht die erhofften Impulse. So geht die Leidenszeit für Gold und Silber und damit für die Produzentenaktien erst einmal weiter.

Ein Goldpreis im Bereich von aktuell 1.750 US-Dollar und ein Silberpreis im Bereich von 22 / 23 US-Dollar sind nicht unbedingt dazu angetan, ein Rallyszenario bei den Produzentenaktien zu kreieren.

Seit unserer letzten Kommentierung ist der Philadelphia Gold/Silver Index weiter in Bedrängnis geraten. Nach dem Bruch der Zone 131 / 130 Punkte geriet auch die Unterstützung bei 125 Punkten ins Schwimmen. Mittlerweile hat der Rücksetzer den Bereich von 120 Punkten erreicht. Eine vermeintlich belastbare Unterstützung lässt sich gegenwärtig jedoch erst im Bereich von 110 Punkten ausmachen.

Kurzum. Der Philadelphia Gold/Silver Index ist zwar überverkauft. Er wäre damit „eigentlich“ reif für eine Gegenbewegung, doch bislang konnte er sich zu keinem nachhaltigen Vorstoß aufraffen. Um einer möglichen Erholung Nachdruck zu verleihen, muss der Index zunächst zurück über die Zone 131 / 130 Punkte. Sollte es hingegen unter die 110 Punkte gehen, wäre eine Neubewertung unabdingbar.