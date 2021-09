BioNTech: Den Mutigen gehört die Welt! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 28.09.2021, 19:48 | | 207 0 28.09.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech war in den vergangenen Monaten so etwas wie die Lieblingsaktie der Deutschen. Wohl kaum ein Papier war hierzulande so beliebt und wurde (sicherlich auch zurecht) so gefeiert, wie die Anteile des Corona-Bekämpfers. Doch seit Freitag befindet sich die Aktie auf Tauchstation -5,5%, -8% und aktuell -3,5% so lautet die Bilanz der vergangenen drei Sitzungen. Dabei ist BioNTech erstmals seit Ende Juli wieder unter die Marke von 300 Dollar gefallen. Was ist jetzt zu tun? Mit dem aktuellen Kursrutsch hat BioNTech aus charttechnischer Sicht gleich mehrere Haltelinien gerissen. Zunächst die Unterstützung bei 320 Dollar, danach 300 Dollar und heute geht es sogar um den Bremsbereich bei 280 Dollar. Es wird jetzt darauf ankommen, diese Marke zu verteidigen. Dann bestehen Chancen, dass die Talfahrt zunächst einmal gestoppt werden kann. Doch ob es danach für eine neue Rallye reicht?… Fazit: Sollten Sie jetzt alle BioNTech-Aktien verkaufen? Oder sehen wir hier vielleicht sogar Kaufkurse? Angesichts der hochspannenden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer