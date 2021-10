Foto: finanzbusiness Berenberg verdoppelt Bürofläche in New York Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 43 0 | 0 29.09.2021, 07:52 | Während andere deutsche Institute sich verkleinern, prescht die Privatbank Berenberg in der US-Finanzmetropole vor. Mehr Mitarbeiter, mehr Platz zum Arbeiten und ein verlängerter Mietvertrag.

