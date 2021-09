Zwischen Ende 2018 und Anfang dieses Jahres tendierter das Paar USD/JPY talwärts und begab sich von 114,5495 JPY grob in den Bereich von 102,5955 JPY abwärts. Anfang dieses Jahres schoss der Wert regelrecht hoch und legte zunächst an seine Abwärtstrendlinie um 110,00 JPY zu. Nach monatelangen und volatilen Ausschlägen konnte schließlich ein Ausbruch darüber gelingen und brachte wie beschrieben in den letzten Tagen deutliche Aufwärtsdynamik hervor. Aktuell steuert das Paar seine Jahreshochs an, eine Rallyefortsetzung scheint sehr wahrscheinlich und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten.

Hoch die Tassen

Sobald das aktuelle Jahreshoch bei 111,6590 JPY auf Wochenschlusskursbasis überwunden wird, werden weitere Zugewinne an 112,2220 und darüber sogar die Jahreshochs aus Ende 2018 bei 114,5495 JPY sehr wahrscheinlich. Das geht zumindest aus der wellentechnischen Berechnung der letzten Kursbewegung hervor. Bis zum Zieleinlauf dürfte es jedoch einige Monate dauern. Rücksetzer unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 108,4496 JPY sollten tunlichst vermieden werden, dies käme nämlich einem größeren Verkaufssignal mit vorläufigen Zielen bei 107,7666 und darunter sogar an rund 106,00 JPY gleich.