Der Teufelskreis aus Lieferengpässen, steigenden Rohstoffpreisen, anziehender Inflation und steigenden Zinsen schlägt den Akteuren am Aktienmarkt derzeit gehörig auf den Magen.

Damit wiederholt sich an der Börse auch die Rotation aus Wachstums- in Substanzaktien, die wir schon im Februar/März dieses Jahres beobachten konnten. Und erneut stellt sich die Frage, ob der Ausverkauf bei Technologieaktien in der Lage sein wird, den Gesamtmarkt mit nach unten zu ziehen und eine Fortsetzung des Bullenmarktes in Frage zu stellen. Im Unterschied zu damals sind sowohl ein Kurswechsel in der Geldpolitik wahrscheinlicher als auch die Sorgen über ein Ende der Wachstumsdynamik berechtigter – also eher ein Alarmsignal statt eines Hoffnungsschimmers.