Australische Goldaktien freundlich

Staatsanwaltschaft durchsucht die Büros und Privaträume von Politikern und Finanzbehörden in Hamburg. Im Visier steht der ehemalige Hamburger Abgeordnete Johannes Kahrs (SPD), die Hamburger Finanzverwaltung und die Privatbank Warburg im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften. Es geht um Parteispenden der Warburg an die SPD im Jahr 2017. Zu diesem Zeitpunkt war Olaf Scholz Bürgermeister in Hamburg und traf sich mehrmals mit dem Chef der Warburg-Bank Christian Olearius. Nach den Treffen verzichtete der Hamburger Senat auf eine Steuernachforderung von der Bank in Höhe von 47 Mio Euro. Scholz kann sich heute nicht mehr an Details der Treffen erinnern. Im Tagebuch von Olearius ist zu lesen, dass Scholz ihm geraten hat, ein Argumentationspapier an den Finanzsenator Peter Tschentscher zu schicken. Tschentscher ist heute Bürgermeister in Hamburg. Wenige Monate später wurde Scholz Finanzminister und bald darauf verlässt Michael Sell das Finanzministerium. Sell war derjenige, der Hamburg angewiesen hatte, die Steuern von der Warburg Bank zurückzufordern.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 47.852 Euro/kg, Vortag 48.034 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.