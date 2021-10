Foto: finanzbusiness Trade Republic vollzieht überraschende Kehrtwende Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 71 0 | 0 29.09.2021, 10:02 | Der Neobroker kann nun auch per Web - also über jedes Endgerät - genutzt werden. FinanzBusiness hat bei Trade Republic nachgefragt, was es damit auf sich hat. Und ob empirische Erkenntnisse zum Traden via App mit der Entscheidung zu tun hatten.

