Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

About You Doppelte Kaufempfehlung für die Aktie Im zweiten Quartal steigt der Umsatz bei About You um 51 Prozent bis 55 Prozent an. Der Umsatz liegt demnach bei 390 Millionen Euro bis 400 Millionen Euro. Der Konsens hatte mit 380,6 Millionen Euro gerechnet. Im laufenden Jahr soll es einen Umsatz …