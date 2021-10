Spekulation auf Gegenbewegung Mit Adidas-Calls auf Korrektur setzen

Kann die Adidas-Aktie in den nächsten Wochen einen Teil der in den vergangenen Tagen erlittenen Verluste aufholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen. Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) befindet sich seit ihrem Allzeithoch vom 4.8.21 bei 336,25 Euro trotz guter Quartalszahlen und einer Anhebung des Ausblicks massiv unter Druck. In den vergangenen Tagen beschleunigte die Herabstufung von Nike wegen der sämtliche Sportartikelhersteller betreffenden Lieferkettenprobleme den Absturz des Aktienkurses. Am 28.9.21 war die Adidas-Aktie zeitweise bereits um 266,50 Euro zu bekommen. Für risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Kursrutsch der von der Mehrheit der Experten nach wie vor als Kauf- oder Halteposition mit Kurszielen von bis zu 360 Euro (Berenberg Bank) übertrieben war, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein. Call-Optionsschein mit Basispreis bei 275 Euro Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 275 Euro, Bewertungstag 17.12.21, BV 0,1, ISIN: DE000DF9GQM8, wurde beim Aktienkurs von 268,25 Euro mit 1,18 – 1,20 Euro gehandelt. Gelingt der Adidas-Aktie in spätestens einem Monat wieder eine Erholung auf das Niveau von 285 Euro, auf dem die Aktie noch vor zwei Tagen notierte, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,80 Euro (+50 Prozent) steigern. Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 253,582 Euro Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 253,582 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH18473, wurde beim Aktienkurs von 268,25 Euro mit 1,55 – 1,57 Euro taxiert. Kann die Adidas-Aktie bald wieder auf 285 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 3,14 Euro (+100 Prozent) erhöhen. Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 246,299 Euro Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 246,299 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA4MGX9, wurde beim Aktienkurs von 268,25 Euro mit 2,30 – 2,31 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 285 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,87 Euro (+68 Prozent) steigern. Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.