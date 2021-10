Die Asset Management Sparte von Encavis wird mit dem Encavis Infrastructure Fund IV gemeinsam mit dem Partner BayernLB einen weiteren Spezialfonds im Bereich Erneuerbare Energien auflegen. „Wie der Vorgänger richtet sich auch dieser Banken-Spezialfonds exklusiv an Kreditinstitute und bedient deren spezielle Anforderungen an die Regulatorik und das Risikomanagement”, so das Hamburger Unternehmen.Der Fonds soll in Anlagen zur ...