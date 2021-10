Wieviel Einfluss kann die Bundestagswahl überhaupt auf den deutschen Aktienmarkt haben?

Der deutsche Aktienmarkt ist erleichtert. Der Kelch eines Linksbündnisses mit (finanz-)wirtschaftlichen sowie außenpolitischen Unsicherheiten geht an ihm vorbei. Doch das allein reicht nicht, um nachhaltig positive Wirkung auf die deutsche Börse zu entfalten. Dazu müsste die vermutliche neue Dreier-Koalition nennenswerte Reformen machen, denn nur so kommt Deutschland nach vorne und werden seine Talente gefördert. Ansonsten bleibt die Wahl börsenirrelevant.

Die SPD wird auf die Funktionsfähigkeit der Ampel genau achten, da sie auch machtstrategisch wichtig ist: Ähnlich wie das Überraschungs-Ei erfüllt sie nämlich gleich drei Wünsche auf einmal: Soziales, Ökologisches und Ökonomisches. Das macht es der Union schwerer, zukünftig eine politische Alternative zu sein.

Wie gelingt der Widerspenstigen Zähmung ohne wachsweiche Kompromisse?

Mutmaßlich das erste Mal seit 1953 wird Deutschland demnächst von einer Dreier-Koalition regiert. Allein schon Grüne und Liberale angesichts ihrer diametralen Unterschiede in wirtschafts- und finanzwirtschaftlichen Fragen unter einen Hut zu bringen, scheint schwieriger zu sein als Veganer und Steakliebhaber an einen Tisch zu bringen. Doch da beide regieren wollen - die einen, weil sie lang sehnsüchtig darauf gewartet haben und die anderen, weil sie sich nicht noch einmal dem Regieren verweigern können - wird sich am Ende eine Zweckehe einstellen. Und die sind bekanntlich robuster als so manche Liebesbeziehung. Ja, beide Seiten sind bereits dabei, sich gegenseitig große Teile der Beute einer Ampel-Koalition zu sichern. Das gut inszenierte Selfie der Marke „We are family“ unterstreicht deutlich, dass sie der SPD nicht sang- und klanglos das politische Feld überlassen werden. Daher halten auch beide die Union im Spiel. Tatsächlich begreift Olaf Scholz bereits, dass er nicht als strenges, sondern nur als fürsorgliches Familienoberhaupt auftreten kann.