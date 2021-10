Foto: finanzbusiness Julia Koch verlässt die UniCredit und tritt in Führungsteam der Finanz Informatik ein Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 157 0 | 0 29.09.2021, 11:06 | Die 43-Jährige wechselt von der UniCredit per 1. Januar zum IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. Dort wird sie die einzige Frau in der dann fünfköpfigen Geschäftsführung sein.

