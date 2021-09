Covestro: Hier ist Feuer drin!

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Covestro den heutigen Handel. Schließlich hüpft der Kurs satte rund drei Prozent nach oben. Mittlerweile wechseln die Papiere für 59,52 EUR den Besitzer. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund null Prozent. Der Hochpunkt liegt bei 59,78 EUR. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

