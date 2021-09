Neue Hoffnung bei BioNTech!

BioNTech wurde an der Börse in den vergangenen Tagen heftig nach unten geprügelt. Tagesverluste von 5,5%, 11,9% und 5,9% ließen den Kurs an Nasdaq von 353 US-Dollar am Donnerstagabend auf nur noch 276,52 US-Dollar gestern zusammenschrumpfen. Insgesamt ein Abschlag von rund 22 Prozent in nur drei Tagen! Doch jetzt gibt es neue Hoffnung für den Impfstoff-Giganten. Dabei sprechen gleich zwei Gründe dafür, dass in Kürze die Wende gelingen kann.

Zum einen notiert BioNTech jetzt in einem Kursbereich, der für Käufer schon einmal interessant war. Denn auch Ende Juli verharrte die Aktie einige Tage zwischen 270 und 280 US-Dollar, ehe es kräftig weiter nach oben ging. In diesem Bereich scheint also großes Interesse zu herrschen. Zum anderen kann es sich nur noch um Tage bzw. wenige Wochen handeln, bis BioNTech vermutlich die Notfallzulassung für seinen Impfstoff für die Altersklasse der fünf- bis elfjährigen erhält…

Fazit: Die Situation bei BioNTech ist hochspannend. Sollten Sie jetzt alle BioNTech-Aktien verkaufen? Oder sehen wir hier vielleicht sogar Kaufkurse? Angesichts der fesselnden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.